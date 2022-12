Migranti: nuovi sbarchi in Sardegna sulla rotta algerina

Anche grazie alle miti condizioni di questo periodo proseguono gli sbarchi nel sud della Sardegna, sulla rotta dall'Algeria. Sette migranti, tutti uomini maggiorenni, sono stati rintracciati attorno alle 4:30 sul litorale di Chia, nel comune di Domus de Maria. I carabinieri della locale stazione, in collaborazione con i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, li hanno trovati al km 3 della Strada provinciale 71 e lungo la Statale 195 che collega Cagliari a Pula. Gli extracomunitari sono arrivati con un barchino che al momento non è stato ritrovato. Dopo essere stati presi in consegna, i sette sono stati accompagnati al centro di accoglienza di Monastir per le procedure di identificazione.