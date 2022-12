Covid: balzo dei contagi e altri 3 morti nell'Isola

Torna a correre il Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche altri 3 decessi: una donna di 64 anni e due uomini di 78 e 85, tutti residenti nella provincia del sud Sardegna. I nuovi casi confermati sono 839 (+ 511), di cui 765 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.121 tamponi. Il tasso di positività scende dal 32,8 al 20,3 per cento. Invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, in tutto 5, sono 91 (+ 1) invece quelli in area medica. In aumento 6318 sono i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 6.318 (+ 72).