Natale: pista ghiaccio e mercatini con vista mare a Budoni

L'atmosfera del Natale ma guardando il mare. Accade a Budoni, dove tutto è pronto per allietare il periodo delle feste. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la pista di pattinaggio su ghiaccio: con l'inaugurazione prevista per il 7 dicembre, assieme all'apertura dei mercatini di Natale, prende il via il fitto calendario di iniziative che il borgo gallurese ha organizzato e che si protrarrà fino all'Epifania.

La pista di 450 metri quadrati è la più grande della Sardegna e sarà aperta tutti i giorni dal 7 dicembre all'8 gennaio. I più piccoli sono non soltanto i protagonisti delle feste, ma anche i destinatari di larga parte delle iniziative. Proprio a loro sono dedicati i laboratori antimeridiani organizzati dalla ludoteca comunale e i pomeriggi di animazione che si terranno all'interno dell'Anfiteatro comunale "Andrea Parodi".

Con l'avvicinarsi del 25 dicembre, poi, e con l'aumentare dell'attesa dello scambio dei doni, i più piccoli potranno consegnare le loro letterine dei desideri a Babbo Natale in persona che, la mattina del 24 dicembre farà il suo emozionante arrivo sulla tradizionale slitta all'anfiteatro comunale. Il 6 gennaio, poi, non potrà mancare la Befana che, carica di dolci e caramelle, intratterrà i più piccoli all'anfiteatro. Non mancheranno, nel corso del mese, originali passatempo come il torneo di scacchi per bambini e la proiezione di film.

Ma è Natale anche per gli adulti, e per loro sono in serbo numerose sorprese: concerti, presentazioni di libri e una serata danzante. Per fare festa tutti insieme, poi, l'Amministrazione comunale offrirà una cena natalizia con alimenti locali in piazza Giubileo: polenta budonese, vin brulè, pane, formaggio e dolci per lo scambio di auguri e trascorrere una serata all'insegna del relax e del divertimento. Il 7 dicembre spazio ai Vochemundu, nell'anfiteatro comunale Andrea Parodi) evento a cura di Insulae Lab. Durante l'intero periodo, dal 7 dicembre al 6 gennaio, il centro di Budoni sarà rallegrato dai tipici mercatini natalizi: aperti dal mattino a tarda sera, proporranno prodotti tipici, oggettistica natalizia, dolci e leccornie di ogni genere.

"I bambini quest'anno sono protagonisti ancor più del solito - commenta il sindaco di Budoni, Giuseppe Purcheddu - e lo meritano di sicuro: a causa della pandemia che ha segnato gli anni passati, i più piccoli fra loro non hanno neppure il ricordo di un Natale 'normale'".