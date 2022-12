Capodanno: a Tortolì si brinda in piazza coi Tazenda

(ANSA) - TORTOLI, 03 DIC - A Tortolì torna il Capodanno in piazza. Sarà musica, spettacolo e cabaret e tanta voglia di festeggiare finalmente insieme. Grandi protagonisti della notte di San Silvestro saranno i Tazenda.

L'appuntamento il 31 dicembre per brindare a partire dalle 19 nel centrale piazzale Multipiano in viale Monsignor Virgilio. A scaldare la serata dell'ultimo dell'anno ci penserà la dance del duo Dj Skar & Manfree, autori di hit virali. A condurre la serata sarà lo stimato e apprezzato artista Giuliano Marongiu.

L'evento sarà visibile anche in diretta su Videolina. L'evento è organizzato dall'Associazione "Amo il mio paese", con il sostegno e la promozione dall'assessorato regionale al Turismo e patrocinata dal Comune. Tante le sorprese che verranno svelate nelle prossime settimane.

"Nel 2019 ci eravamo lasciati con il countdown per l'anno successivo, per motivi dovuti alle restrizioni per la pandemia non è stato possibile. Ripartiamo con entusiasmo entusiasmo con un'edizione ricca di sorprese e un evento pensato per tutti per salutare il 2022", dichiara Michele Fanni, presidente dell'associazione Amo il mio paese. "L'obiettivo e l'auspicio è che Tortolì possa diventare meta per il Capodanno in piazza con sempre più artisti di fama internazionale. Ringraziamo l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna per il sostegno e l'impegno per la valorizzazione della nostra terra e l'Amministrazione di Tortolì per la continua collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune". (ANSA).