Contagi Covid pressoché stabili e nessun decesso nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi positivi sono 480 (+ 1), di cui 430 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.377 tamponi per un tasso di positività del 20,1%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (- 1), quelli in area medica 79 ( - 6 ); 5.997 i casi di isolamento domiciliare ( + 176 ).