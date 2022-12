Volotea: da Olbia nuovi voli per Barcellona, Lilla e Firenze

Dalla primavera 2023 partendo dall'aeroporto di Olbia si potrà viaggiare per Barcellona, Lilla e Firenze con Volotea. I tre nuovi collegamenti sono stati annunciati oggi dalla compagnia spagnola. Dal 21 aprile prossimo prenderà il via il nuovo volo esclusivo verso Lilla e dal 26 maggio sarà possibile decollare alla volta di Barcellona; a partire dal prossimo 27 maggio i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere anche lo scalo di Firenze.

Il collegamento per Lilla avrà una frequenza a settimana, ogni venerdì, e prevede un'offerta complessiva di più di 9.100 posti, pari a 58 voli. Per Barcellona è prevista una frequenza bisettimanale, ogni martedì e venerdì, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Infine, si potrà decollare alla volta di Firenze cinque volte alla settimana, ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con un'offerta totale di oltre 31.500 posti e 202 voli.

Con questi nuovi collegamenti salgono a 20 le rotte operate da Volotea sullo scalo Olbia Costa Smeralda, 13 in Italia e 7 all'estero: "Annunciamo con grande entusiasmo l'avvio di tre nuove rotte alla volta di Barcellona, Lille e Firenze, mete diversissime tra di loro, ma accomunate dal grande potenziale turistico - dichiara Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Rafforzando la nostra offerta a livello locale, puntiamo a sostenere il traffico di turisti stranieri, desiderosi di venire in Sardegna per conoscere Olbia e l'intero territorio del nord della regione".