Tumore al seno, al via campagna sensibilizzazione con poster

Parte anche a Sassari la nuova campagna muraria di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa, organizzata dall'associazione "Donne Donne", con il supporto della Fondazione di Sardegna, questa volta è dedicata alle "categorie invisibili" normalmente escluse da percorsi dedicati di screening.

La campagna muraria già avviata a Cagliari dal 21 novembre, con Disabili e Uomini, proseguirà a Sassari dal 5 dicembre e a seguire in tutte i centri più grandi dell'Isola, con le affissioni dei nuovi poster nelle vie di maggior passaggio.

"Ci facciamo carico di chiedere una prevenzione del tumore al seno cucita addosso a delle categorie di persone che convenzionalmente abbiamo definito invisibili, ma mai dovrebbero esserlo", spiega Daniela Cermelli, presidente dell'associazione Donne Donne, fotografa e ideatrice del progetto. "Chiediamo per tutte e tutti: visita senologica, ecografia mammaria, mammografia se motivata e, in caso di familiarità, anche test genetico. Chiediamo troppo? Non è mai troppo, se possiamo garantire loro un futuro più sereno ed evitare un'esperienza futura devastante".