Sassari, altri 3 mln per ampliamento PalaSerradimigni

L'ampliamento della capienza del PalaSerradimigni si farà. La Regione, con la legge Omnibus 2 approvata ieri notte dall'aula del Consiglio, ha stanziato altri 3 milioni di euro per consentire al Comune di Sassari di completare i lavori di ristrutturazione e ingrandimento del palazzetto di piazzale Segni. Il finanziamento si aggiunge ai 4 milioni e ai successivi 6 messi a disposizione per avviare e implementare le opere.

L'annuncio è stato dato dal sindaco Nanni Campus e dall'assessora Rosanna Arru, nel corso della riunione della IV Commissione consiliare, convocata proprio per fare il punto sul futuro del palazzetto dello sport. I lavori sono partiti nel 2020 con un appalto ereditato dalla precedente amministrazione e che, contrariamente a quanto si pensasse all'inizio, prevedevano solo manutenzioni straordinarie per adeguare la struttura alle norme di sicurezza. Questo perché lo stanziamento iniziale di 4 milioni di euro non era sufficiente. Poi sono arrivati altri 6 milioni e ora ulteriori 3.

Con queste somme, è stato spiegato, il Comune procederà a bandire un appalto complesso integrato per progettazione e lavori, in modo da accelerare i tempi di esecuzione. Sarà quindi possibile rifare completamente la copertura, ottenere l'omologazione della struttura e ampliare le tribune spettatori per arrivare a una capienza di 5mila spettatori.