Olbia, sequestrati 150 giocattoli fuori norma

I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) di Sassari e della Sezione operativa di Olbia, durante un'operazione congiunta con il personale del Nucleo Annona della Polizia di Olbia, hanno sequestrato 150 giocattoli privi della marcatura CE. I controlli sono scattati a ridosso delle festività natalizie, in una media struttura di vendita di Olbia alla quale è stata anche elevata una sanzione sino a 10mila euro. Il titolare è stato denunciato per tentata frode in commercio.

I giocattoli sono risultati sprovvisti della necessaria marcatura CE, delle relative avvertenze in lingua italiana, e recanti in alcuni casi la marchiatura CE non conforme, in violazione della normativa europea (Reg. UE 2016/425). Tra questi articoli erano presenti anche alcuni esemplari dei pupazzi Huggy Wuggy, sempre più diffusi nei contenuti visualizzati dai bambini su You Tube, (sprovvisti di marchiatura CE e di etichettatura).

"Nel mese di maggio - fa sapere l'Adm - questi pupazzi sono stati oggetto di avviso prudenziale da parte della Polizia Postale e dichiarati pericolosi per i minori di 13 anni, come riportato da uno studio condotto dagli psicologi dell'Unità analisi del crimine informatico della Polizia Postale, il pupazzo potrebbe generare nei bambini ansie e paure".