Natale: Emergency apre negozio a Cagliari

Tappeti tessuti a mano e tavolini intarsiati realizzati da artigiani afgani, accessori creati grazie a materiale di recupero, manufatti provenienti da tutto il mondo, prelibatezze natalizie e tante altre idee regalo per garantire il diritto alla cura a chi è vittima di guerra e povertà. Sono solo alcuni dei regali di Natale da acquistare nel negozio di Emergencyche aprirà da giovedì 1 dicembre a Cagliari, in via Sonnino 223. Lo spazio sarà aperto fino a sabato 24 dicembre, da lunedì a venerdì al mattino dalle 9.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00; sabato, domenica e durante l'ultima settimana di apertura del negozio - dal 19 al 24 dicembre - dalle 9.30 alle 20.00.

Qui sarà possibile trovare più di 70 idee regalo con il logo di Emergency, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l'Ong o da realtà solidali. "Le cooperative che collaborano con i negozi di Emergency operano in condizioni rispettose dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori e spesso realizzano i loro prodotti con materiali riciclati o di recupero - fa sapere l'Ong -Anche quest'anno uno spazio è riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall'Afghanistan, dove la popolazione continua ad avere bisogno dell'aiuto internazionale".

Non saranno in vendita solo prodotti fisici, ma anche idee-regalo solidali per contribuire direttamente al suo lavoro in Italia e nel mondo. Nel negozio di Natale a Cagliari sarà possibile trovare anche il "Panettone fatto per Bene" che sarà in vendita anche nelle piazze di tutta Italia da giovedì 8 a domenica 11 dicembre. Il panettone, di 1 kg di peso, è realizzato con tre impasti e lievito madre ed è arricchito con uvetta, profumati scorzoni canditi di arance siciliane e pregiati cubetti di cedro Diamante.