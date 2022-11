Muro di via Porcell, Comune Cagliari chiede soluzione rapida

(ANSA) - CAGLIARI, 30 NOV - Riunione operativa oggi pomeriggio per la situazione di emergenza in via Porcell. Il Comune ha chiesto all'Università di Cagliari di cominciare al più presto i lavori di messa in sicurezza del muro tra il Dipartimento di Sanità Pubblica Scienze Biomediche e la strada che ha portato ieri all'interdizione del traffico veicolare.

Si cerca una soluzione tampone nell'immediato: il Comune non può aspettare i tempi di un progetto più ampio per risistemare la struttura pericolante. "Si tratta - spiega all'ANSA l'assessore al Traffico Alessio Mereu - di un'arteria molto importante.

Giusto intervenire in caso di pericolo, ma non si può tenere chiusa quella strada per tanto tempo".

A complicare la situazione la presenza di un albero secolare: sono state anche le radici a rendere precario l'equilibrio del muro. Massima cautela anche per la tutela della pianta. Per risolvere il problema della viabilità il Comune ha già approntato un piano provvisorio: domani dovrebbe essere emanata un'ordinanza per invertire il senso di marcia del tratto di via Ospedale che va dal palazzo delle Scienze a viale Buoncammino.

Nei prossimi giorni gli automobilisti Cagliari dovranno abituarsi a percorrere "i curvoni" in salita e non più in discesa. Questo per assicurare di nuovo un più fluido collegamento tra i quartieri di Stampace e Castello. (ANSA).