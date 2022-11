L'elisir d'amore di Donizetti per "Un'Isola di Musica"

(ANSA) - CAGLIARI, 30 NOV - Brioso, effervescente, incantevole, leggero, "L'elisir d'amore" di Donizetti, va in tournée in Sardegna. Il primo degli otto appuntamenti, inseriti nella rassegna "Un'Isola di Musica 2022", è il 2 dicembre alle 20.30 all'Opera Music Forum nel Padiglione E della Fiera di Cagliari (ingresso in piazza Marco Polo).

La rassegna del Teatro Lirico di Cagliari propone in diversi centri dell'Isola una tra le opere liriche più briose ed amate dal pubblico di tutte le età. Il melodramma giocoso in due atti, su libretto di Felice Romani, è tratto dalla commedia Le philtre di Eugène Scribe.

Si tratta di un nuovo allestimento del Teatro Lirico firmato per regia e costumi da Marco Nateri, apprezzato dal pubblico cagliaritano, fra i suoi tanti lavori, spiccano i costumi per I Shardana e Turandot. Le scene sono di Sabrina Cuccu, le luci di Andrea Ledda e, in qualità di assistente alla regia, collabora Luigia Frattaroli.

Una versione semplice, colorata, della celebre storia d'amore tra Adina e Nemorino sulle popolari note di Donizetti raccontata, anche attraverso le illustrazioni di un fantastico libro pop-up e con l'esaltazione dell'amore puro e naturale, come quello dei bambini, evidenziato dall'uso scenico di affascinanti giocattoli d'epoca del secolo scorso.

Orchestra e Coro del Lirico sono diretti da Andrea Solinas. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Nel cast Ilaria Vanacore/Elena Schirru, Nico Franchini/Mauro Secci, Nicola Ebau, Alex Martini, Graziella Ortu. L'opera, della durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa, viene eseguita senza l'intervallo.

Si replica il 3 dicembre alle 17 e il 5 alle 10.30 (per le scuole), ancora all'Opera Music Forum della Fiera Internazionale di Cagliari, il 7 alle 20 e il 9 alle 11 (per le scuole) al Teatro Comunale di Mogoro; il 12 alle 20.30 e il 13 alle 10.30 (per le scuole) al Teatro del Carmine di Tempio Pausania.

