Il baritono Fontana con l'orchestra del Lirico di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 NOV - Lo spassoso Maestro di cappella di Cimarosa, e prima ancora, pagine di Bach e Mozart. Riparte con questo programma la tournée dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Fabrizio Ruggero, fra i teatri della Sardegna. "Un'Isola di Musica 2022" fa tappa mercoledì 30 novembre alle 20.30 al teatro Maria Carta di Pula.

Il brillante baritono friulano Filippo Fontana ritorna nell'Isola, protagonista del monologo di Cimarosa, garbata satira dell'ambiente teatrale settecentesco, in chiave parodistica. Rara e preziosa perla del classicismo musicale del '700, è stato composto tra il 1786 e il 1793, basato su un libretto di autore ignoto. Filippo Fontana ha già cantato a Cagliari, con successo, in La Bohème, nel 2016, La bella dormente nel bosco e Turandot l'anno successivo.

Apre la serata Aria dalla Suite n. 3 in Re maggiore di Bach.

Poi è la volta della Sinfonia n. 29 in La maggiore di Mozart e si chiude con il celebre intermezzo comico in un atto di Domenico Cimarosa.

Il tour farà tappa anche per uno spettacolo riservato alle scuole: giovedì 1 dicembre alle 11 al Teatro Maria Carta di Pula; sabato 10 alle 11 all'Auditorium della scuola media di via Turati di Quartu Sant'Elena; mercoledì 14 e giovedì 15 alle 11 al Teatro Si' e Boi di Selargius. Aperte al pubblico invece le repliche di venerdì 16 alle 20.30 al Teatro Comunale di San Gavino e sabato 17 alle 20.30 all'Auditorium Polo Culturale Padri Scolopi di Sanluri. (ANSA).