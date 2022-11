L'universo di Chopin nel recital di Alexander Gadjiev

Un recital di pianoforte interamente dedicato al genio compositivo di Chopin. Giovedì 1 dicembre alle 20.30, protagonista del nuovo appuntamento che chiude la Stagione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari è Alexander Gadjiev, al suo debutto a Cagliari. Ambasciatore di Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, di cui è originario, classe 1994, il giovane virtuoso pianista italo-sloveno affronterà un affascinante programma musicale. La serata si apre con Preludio in do diesis minore, si prosegue con Barcarola in Fa diesis maggiore, poi ancora Sonata n. 2 in si bemolle minore, la celebre Polacca-Fantasia in La bemolle maggiore e in chiusura da Tre mazurche per pianoforte op. 56: n. 2 in Do maggiore (Vivace) - n. 3 in do minore (Moderato); Ballata n. 4 in fa minore.

Una brillante carriera, quella di Alexander Gadjiev. Ha nove anni quando si esibisce per la prima volta con orchestra. Si diploma a 17 anni con il massimo dei voti, lode e menzione speciale. Numerosi i riconoscimenti, vincitore della 30° edizione del Premio Venezia, concorso riservato ai migliori diplomati d'Italia, Secondo Premio e Premio speciale Krystian Zimerman "per la miglior esecuzione di una Sonata" al 18° Concorso Chopin di Varsavia.

Poi ancora Primo Premio al Concorso Internazionale di Sydney 2021. Il pianista è anche vincitore del Terence Judd Award 2022. In qualità di "BBC New Generation Artist 2019-2021", titolo di cui solo pochi giovani musicisti si possono fregiare, incide nei più rinomati studios londinesi e si esibisce in prestigiosi festival e sale inglesi. Alexander Gadjiev ha vinto anche altri due tra i maggiori concorsi pianistici: Primo Premio allo Hamamatsu nel 2015, per cui ha ricevuto anche il "Premio del pubblico" e il Primo Premio al Monte-Carlo "World Piano Masters" nel 2018.