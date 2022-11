Calcio: 4 sardi tra azzurrini D, Pionca arriva da Promozione

Anche quattro giocatori sardi convocati nella rappresentativa nazionale di Serie D dall'ex giocatore azzurro (tre presenze) Luciano Giannichedda. Sono tutti del 2005: Riccardo Arangino, Lanusei, Paolo Aru, Ghilarza, Nicola Muscas, Carbonia e Lorenzo Pionca, Atletico Cagliari.

Dovranno presentarsi martedì a Roma, al Centro Sportivo La Borghesiana, per il raduno territoriale dell'Area Centro della rappresentativa Serie D/U18. Serie D, ma tre delle quattro squadre di appartenenza dei giocatori militano nel campionato di Eccellenza. Mentre Pionca, caso molto raro nelle convocazioni per la rappresentativa di D, arriva addirittura dalla Promozione.

Gioca nell'Atletico Cagliari, società nata nel 2014 e attenta al futuro. Il club ha investito tanto sul settore giovanile, portando a circa 400 il numero dei giovanissimi atleti della scuola calcio élite. E ora arriva anche la soddisfazione per la prima convocazione azzurra. Il campo è quello in terra battuta del Quartiere del sole a Cagliari. Ora l'occasione del raduno a Roma: "Sono contentissimo - spiega all'ANSA - non me l'aspettavo: la considero una bella opportunità. È una nuova esperienza, la prima a livello nazionale. In questi casi servono la giusta dose di umiltà. E naturalmente anche un po' di fortuna". Gioca da difensore centrale. E i suoi idoli sono Nesta e Maldini, quando il capitano del Milan si era trasferito dalla fascia al centro della retroguardia: "Loro erano alla fine della carriera - racconta Pionca - quando io da piccolo ho iniziato a giocare a calcio. Impressionato dal loro modo di interpretare il ruolo: sapevano difendere, ma anche impostare l'azione".

Caratteristiche e atteggiamento che ora fanno parte del bagaglio tecnico del giovane talento dell'Atletico Cagliari.