Sindaco Nuoro revoca tutte le deleghe, verso nuova Giunta

Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, durante la seduta del Consiglio comunale, ha annunciato la revoca di tutte le deleghe della Giunta.

L'obiettivo è quello di provare a formare una nuova squadra di governo con la maggioranza uscita dalle urne del novembre 2020, nonostante lo strappo dei giorni scorsi di Italia in Comune, la lista coordinata dal presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco.

Dopo le critiche dello stesso Cocco alla maggioranza per la situazione di "stallo" nell'azione politica della Giunta Soddu, il sindaco aveva revocato la delega ad una dei componenti di Italia in Comune, l'assessora alle Attività produttive Eleonora Angheleddu.

Il primo cittadino, durante il Consiglio di oggi ha spiegato che "un tagliando della Giunta era già stato concordato sin dall'insediamento con tutte le forze di maggioranza: ci eravamo dati una scadenza a due anni dalle elezioni. Stiamo lavorando per formare la nuova Giunta e al massimo entro la prossima settimana contiamo di riuscire a formarla".

Ancora non è dato sapere se riuscirà la ricomposizione con Italia in Comune. Quel che è certo, è che sindaco e maggioranza stanno provando a ricucire lo strappo.