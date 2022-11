Covid: casi in calo e ricoveri stabili ma 5 morti in 24 ore

Altri cinque decessi per Covid in Sardegna dove i casi sono nuovamente in calo: si registrano, infatti, 656 ulteriori casi di positività rispetto ai 971 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3154 tamponi con un tasso di positività che passa dal 35,8% al 30,7%.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (6) e in area medica (100). Sempre in calo le quarantene, 7.890 i casi di isolamento domiciliare ( - 63 ). I cinque decessi sono: due donne di 82 e 93 anni, e due uomini di 87 e 88, residenti nella provincia di Oristano e una donna di 89 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.