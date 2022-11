A Cagliari inaugurato 'Help center' per le persone fragili

Con l'obiettivo di accogliere e sostenere persone senza dimora e in difficoltà che gravitano attorno alla stazione ferroviaria, è sorto a Cagliari, in viale La Plaia, un nuovo Help Center, il primo in Sardegna.

Sorto dalla collaborazione fra Ferrovie dello Stato e Comune di Cagliari, l'Help Center della stazione rientra nella rete coordinata dall'Osservatorio Nazionale della Solidarietà nelle stazioni, progetto di FS Italiane e Anci che a oggi conta 18 Help Center in altrettanti terminal ferroviari ed è integrato con servizi di prossimità comunali (Servizio mobile di sostegno, Unità di strada, progetto Città Invisibili).

Lo sportello offre un servizio di ascolto, orientamento, osservazione dello stato del disagio ed è rivolto ad adulti in condizione di grave emarginazione sociale, senza fissa dimora e con difficoltà economiche, sanitarie o relazionali.

Il Centro di Cagliari opera in uno spazio decisamente ampio, che integra attività diurne, laboratori e distribuzione vestiario fino all'accoglienza notturna nei diversi appartamenti posti nei piani superiori dell'edificio.

L'artista Manu Invisible ha realizzato un grande murale nella struttura.

A gestirlo l'associazione Donne al Traguardo, nata nel 2001 da un gruppo di donne per aprire spazi al femminile nel campo culturale, sociale, politico ed economico. Rappresenta un'eccellenza nel territorio cagliaritano, per la varietà di iniziative e la capacità di aggregare energie e risorse intorno ad obiettivi comuni.

Il servizio operativo a Cagliari offre una quarantina di posti letto in bassa soglia per accogliere nelle ore notturne uomini, donne e madri in condizione di grave emarginazione sociale.

Nello stesso stabile e negli spazi all'aperto adiacenti, l'associazione Donne al Traguardo ha attivato un centro di aggregazione sociale e un servizio di raccolta e distribuzione di viveri, vestiario e suppellettili.