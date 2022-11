Nasce ordine biologi in Sardegna, al voto 2000 iscritti

er la prima volta si svolgono oggi e domani le elezioni dell'Ordine dei Biologi in Sardegna.

Le operazioni per l'esordio dell'organismo sono guidate dal commissario straordinario Nicola Loporto: si potrà votare dalle 10 alle 18 sino a domenica 5..

In Sardegna saranno coinvolti circa 2000 biologi. Le votazioni.

L'Ordine su base regionale farà poi parte della costituenda Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi insieme ad altri 10 ordini del resto d'Italia.

Il quorum prevede il raggiungimento dei due quinti dei votanti in prima convocazione. Se questo non viene raggiunto si andrà in seconda convocazione il 12-13 novembre. Verranno eletti 15 consiglieri e tre revisori dei conti Per raggiungere tutti e non far lievitare i costi è stata prevista la sola votazione online su piattaforma Sky Vote.