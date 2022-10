Souvenir di ciottoli e sabbia, 50 kg sequestrati in un mese

(ANSA) - ALGHERO, 25 OTT - Quasi 50 kg di ciottoli, sabbia e conchiglie rubati dalle coste sarde come souvenir delle vacanze sono stati sequestrati nell'ultimo mese all'aeroporto di Alghero dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza. Un bottino scoperto controllando i bagagli dei viaggiatori in partenza dallo scalo di Fertilia.

In particolare sono stati scovati e sequestrati 19 kg di sabbia, 23 di ciottoli e 7 di conchiglie. Un saccheggio che non conosce nazionalità, dato che i turisti scoperti e sanzionati con multe da 500 a 3mila euro provengono dalle più svariate destinazioni: Ungheria, Cecoslovacchi, Austria, Francia, Spagna e Italia. (ANSA).