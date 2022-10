Sassari, congresso regionale medici internisti ospedalieri

(ANSA) - SASSARI, 25 OTT - Il 28 e 29 ottobre si terrà a Sassari il ventesimo Congresso regionale Fadoi dei medici internisti ospedalieri. L'appuntamento si svolgerà nella sala convegni della Camera di commercio e si svilupperà in sette sessioni mattutine e pomeridiane con uno spazio, venerdì 28, anche per una sezione dedicata esclusivamente agli infermieri, realizzata in collaborazione con Anìmo, l'Associazione nazionale infermieri di medicina interna.

L'evento, patrocinato dall'Aou di Sassari e organizzato dalla Medicina Interna diretta da Francesco Bandiera, sarà un momento di confronto sulle principali tematiche proprie dell'ambito internistico e si avvarrà di qualificati relatori in ambito regionale e nazionale. I lavori saranno aperti dagli interventi del presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Sassari, Nicola Addis, quindi della rappresentante di Animo, Rina Cossu, dal direttore generale dell'Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, del direttore sanitario dell'Aou, Luigi Cugia e del presidente regionale Fadoi Sardegna, Caro Andrea Usai.

Una prima sessione dedicata alla pandemia da covid 19 consentirà di parlare dell'organizzazione di un ospedale dopo l'emergenza sanitaria e dell'evoluzione dei vaccini. E vedrà l'intervento del presidente della Dinamo Basket Sassari, che parlerà dell'importanza della "Valorizzazione del capitale umano: costruire una squadra di lavoro'".

Le sessioni successive proporranno alcune tematiche classiche della Medicina Interna come quella epatologica, infettivologica, cardiovascolare, pneumologica e delle malattie rare. Tutte le sessioni saranno intervallate da letture magistrali tenute da esperti nazionali, tra queste si segnala quella Dario Manfellotto, presidente nazionale Fadoi e direttore del Dipartimento medico e Medicina interna del Fatebenefratelli di Roma, che parlerà di comunicazione in sanità, principio fondamentale nella professione medica. (ANSA).