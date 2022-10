Arzachena alla Borsa del turismo archeologico di Paestum

Arzachena racconterà la sua storia alla Borsa Mediterranea del turismo archeologico di Paestum. Il Comune, con i ricercatori del Cnr, parteciperà al convegno "Arzachena e la memoria. 6 mila anni di storia, dalle pietre al virtuale" in programma il 27 ottobre nella città campana, proprio nel giorno di apertura della manifestazione.

"Quest'anno saremo presenti a Paestum in una veste nuova. Ci presentiamo nella patria del turismo archeologico per raccontare la nostra realtà come destinazione che offre segmenti culturali di assoluto pregio, capaci di attrarre visitatori in ogni stagione", spiega il presidente del Consiglio comunale di Arzachena, Mario Russo.

Al convegno saranno illustrati gli studi condotti dal Cnr per riscostruire in 3D i siti archeologici del territorio, e in particolare del circolo megalitico Li Muri e del villaggio nuragico La Prisgiona. Uno studio avviato nel 2021 e rafforzato quest'anno con l'inclusione di altri siti archeologici, come il tempietto di Malchittu e la tomba dei giganti di Li Lolghi, che saranno anche questi ricostruiti in 3D e riprodotti sul sito web www.arzachenaciviltamillenaria.it.