Solidarietà dei "Dimonios", militari Brigata donano il sangue

(ANSA) - SASSARI, 21 OTT - Gesto di generosità e solidarietà dei soldati della Brigata Sassari, che rispondendo all'appello del Centro trasfusionale dell'Aou di Sassari hanno donato il sangue. Nei giorni scorsi le autoemoteche dell'Azienda ospedaliero universitaria in collaborazione con l'Avis provinciale hanno fatto tappa alla caserma Gonzaga dove i uomini e donne del Comando Brigata Sassari, del 152/o reggimento Fanteria e del 45/o reparto Comando e Supporti tattici "Reggio" hanno potuto donare diverse sacche di sangue.

Un gesto importante in una regione dove la carenza di sangue è un problema cronico. Annualmente si ha bisogno di 110 mila trasfusioni ma solo 80 mila vengono donate in Sardegna, le altre 30 mila unità provengono da altre regioni. "Purtroppo viviamo da tanto tempo un problema permanente e grave che è quello della carenza di sangue", ha sottolineato Pietro Manca, direttore del Servizio di immunoematologia e Medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero di Sassari. "Vorrei ringraziare tutti i soldati che hanno donato perché hanno accolto con entusiasmo l'invito ad aderire alla campagna di donazione e ancora una volta si sono dimostrati molto sensibili su questo tema".

(ANSA).