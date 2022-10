E-Distribuzione e Asteras, murale in cabina elettrica S.Elia

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, e l'associazione culturale Asteras hanno inaugurato l'opera di street art "La mia città" realizzata dall'artista Mara Damiani.

Il murale è stato realizzato sulle quattro facciate della cabina secondaria di E-Distribuzione, in via Schiavazzi, nel quartiere Sant'Elia, all'interno del progetto UrbanFest di cui la società del Gruppo Enel è stata co-patrocinante ma si inquadra anche nell'ambito del progetto Cabine d'Autore che E-Distribuzione sta portando avanti da tempo sull'intero territorio nazionale.

Il progetto prevede che le cabine elettriche della società siano trasformate in opere di street art, firmate da famosi writer e artisti di strada. Ad oggi ne sono state realizzate più di 300 in tutta Italia, trasformando le strade delle città in veri e propri musei a cielo aperto. Un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associali culturali e scuole. La rete elettrica diventa così anche una rete artistica: gli artisti, le scuole, le amministrazioni e le associazioni culturali possono proporre progetti di street art, scrivendo alla casella di posta dedicata streetart-ED@e-distribuzione.com.

L'opera è articolata su quattro facciate ed è un omaggio alla sua città dell'artista cagliaritana Mara Damiani, che reinvestiga alcuni tratti caratteristici della Sardegna e li connette a nuovi design contemporanei da lei ideati, sperimentando anche nel settore dell'artigianato artistico.

"Siamo molto orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questa bellissima opera dedicata a Cagliari - commenta Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell'Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione -. Ogni giorno E-Distribuzione mette il suo impegno al servizio del Paese. Un Paese, il nostro, ricco di tesori naturali e artistici. Ed è proprio per rendere omaggio alla sua bellezza che è nato Cabine d'Autore, un progetto che ha trasformato le cabine elettriche in vere e proprie tele per la Street Art, facendo convivere i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l'ambiente che da sempre caratterizzano la nostra società".