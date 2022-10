Cinema: Mia Market Roma, l'animazione si fa sostenibile

Nasce in Sardegna la prima sperimentazione di un protocollo green italiano dedicato all'animazione. L' annuncio è stato dato al Mia, il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo che ha dato il via alla Festa del Cinema di Roma. La Sardegna Film Commission - insieme a EcoMuvi, Italcert e in collaborazione con Cartoon Italia - ha presentato l'iniziativa che rientra nella sperimentazione in Sardegna della sostenibilità di filiera. Per l'isola, che dal 2014 ha avviato la valorizzazione delle certificazioni green dei set in linea con le regioni europee orientate ad innovazione e sostenibilità, il progetto cardine di questo impegno è Nas-New Animation in Sardegna, laboratorio permanente dedicato all'animazione per il grande schermo e per la serialità, il quale diviene l'epicentro della ricerca e sperimentazione del controllo green della produzione. Un progetto che fa da apripista in Italia, alla formazione all'animazione 2D, focalizzato sulla creazione di contenuti per l'under 18, sulla sostenibilità e l'inclusione sociale nella filiera audiovisiva.

All'evento hanno partecipato tra gli altri Anne-Sophie Vanhollebeke, presidente di Cartoon italia, Nevina Satta, direttrice Sardegna Film Commission e il team di coordinamento Nas.

"E' arrivato il momento di certificare la filiera intera - sottolinea Nevina Satta - insieme ai partner EcoMuvi e Italcert abbiamo costruito un percorso articolato, complementare ai diversi protocolli fin qui sperimentati, ma orientato da un lato alla prima sperimentazione di certificazione di filiera, con attenzione anche agli immobili delle nostre istituzioni, alle strutture che ospitano il laboratorio di produzione, il campus per musica e suono e tutte le nostre strutture".

Tra i lavori del Nas sono stati presentati alcuni lavori come il lungometraggio "Un Viaggio a Teulada", prodotto tra Italia e Francia da Mommotty, Isla Production e 2d3D Animations introdotto dal regista Nicola Contini e Paul Rognoni e il cortometraggio "S'Ozzastru" di Carolina Melis, prodotto da Nical Films e raccontato da Alessandra Usai e Nicola Mennuni. Un riferimento è stato fatto a "Pensaci", il nuovo breve film d'animazione di Peter Marcias incluso in concorso al Festival "Alice nella città", in calendario il 16 Ottobre.