I Buzzing Jars Brass Band al debutto al Lirico di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Una trascinante compagine musicale che nasce dall'unione tra ottoni e strumenti a percussione dell'Orchestra del Lirico di Cagliari. Il nuovo appuntamento con la stagione concertistica segna il debutto nel capoluogo sardo dei Buzzing Jars Brass Band. Il concerto è in programma giovedì 13 ottobre alle 20.30. Sul palco Vinicio Allegrini, Dario Zara (trombe), Lorenzo Panebianco (corno), Luca Mangini (trombone), Claudio Lotti (basso tuba), Pierpaolo Strinna (vibrafono, percussioni), Emanuele Murroni (batteria, percussioni).

Il repertorio è quello collaudato per il quintetto di ottoni, al quale molti compositori hanno dedicato arrangiamenti di brani esistenti e brani originali. L'inserimento degli strumenti a percussione, nella loro molteplice varietà timbrica, conferisce alla formazione un'originalissima identità musicale. Nei loro concerti i Buzzing Jars propongono un viaggio attraverso periodi e stili che vanno dal Rinascimento ai giorni nostri, passando per il Barocco ed arrivando fino alle celebri colonne sonore dei film, giocando con i salti temporali, seguendo il ritmo dell'invenzione ed esplorando il mondo della musica nella sua interezza. Un percorso fatto di balzi improvvisi verso il moderno e salti indietro verso emozioni antiche, scherzosamente serio e coinvolgente per ogni spettatore.

In occasione di questo concerto, però, la locandina proposta sarà decisamente contemporanea. Il programma musicale prevede infatti l'esecuzione di Footprints di Wayne Shorter; South American Getaway di Burt Bacharach; Oblivion; Libertango di Astor Piazzolla; My Funny Valentine di Richard Rodgers; My Favorite Things di Oscar Hammerstein e Richard Rodgers; Polka miseria di David Short; Maramambo di Giovanni Agostino Frassetto; Round Midnight di Thelonious Monk; Black Orpheus di Luiz Bonfá; Estate di Bruno Martino; You & Me di Disclosure; Spain di Chick Corea. (ANSA).