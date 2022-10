Rimpasto: frizioni in centrodestra, Lega reclama i Trasporti

(ANSA) - CAGLIARI, 06 OTT - "Non parteciperemo più ai lavori di questo organismo quando si parlerà di trasporti, ora attendiamo la nomina del futuro assessore". Scatta la protesta della Lega in Consiglio regionale nel giorno in cui all'ordine del giorno della seduta della commissione era prevista proprio l'audizione dell'assessore dei Trasporti, ruolo vacante dall'8 settembre scorso e la cui delega oggi è in capo allo stesso presidente della Giunta.

Il gruppo ha abbandonato la riunione subito dopo l'audizione dell'assessore Sanna sul Piano casa. "Attendiamo la nomina del futuro assessore, una nomina che, ricordo, spetta alla Lega", mette in chiaro Dario Giagoni, coordinatore regionale e neo deputato. "È un atteggiamento che ci fa infuriare: ci viene detto che si deve aspettare che si svolgano gli Stati generali del centrodestra e invece ci risulta che nel frattempo il presidente Solinas abbia nominato una consulente del gabinetto all'assessorato dei Trasporti, una figura non di area leghista, ma di provenienza centrista", ha precisato l'esponente del Carroccio. (ANSA).