Polizia stradale: Raffaele Angioni va in pensione

Dal 5 ottobre 2022, dopo una lunga carriera nella Polizia Stradale, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Raffaele Angioni, della Polizia Stradale di Cagliari va in pensione.

Laureato in Giurisprudenza, entra nella famiglia della Polizia Stradale nel 1991, con l'assegnazione al Compartimento Polizia Stradale per la "Sardegna" e assumendo l'incarico di direttore del II° Settore nella Sezione Polizia Stradale di Nuoro fino al novembre 1995, data in cui è stato trasferito alla Polizia Stradale di Oristano, con l'incarico di Dirigente.

Nel dicembre 2002 ha assunto l'incarico di Dirigente della Polizia Stradale di Sassari, fino al gennaio 2011. Dopo l'esperienza sassarese, è tornato alla Polizia Stradale di Nuoro con l'incarico di Dirigente.

Dal febbraio del 2015 fino ad oggi ha ricoperto l'incarico di Dirigente della Polizia Stradale di Cagliari.