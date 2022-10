Minaccia compagna e carabinieri, fermato con il taser

(ANSA) - CAGLIARI, 05 OTT - Hanno dovuto usare il taser per fermare un 66enne di Cagliari che aveva minacciato prima la compagna poi gli stessi carabinieri. I militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza al pubblico ufficiale.

I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione arrivata dalla donna che era stata aggredita dall'uomo e minacciata con un coltello dal 66enne, che versava in evidente stato di ebbrezza alcolica. Minacciati a loro volta dall'uomo, hanno dovuto utilizzare la pistola elettrica. L'uomo è stato trasferito in caserma con un'ambulanza del 118 e quindi trasportato per accertamenti all'ospedale Santissima Trinità. Il coltello e le forbici sono stati posti sotto sequestro. L'uomo è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare. (ANSA).