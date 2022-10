Scacchi: a Cala Gonone i campionati mondiali under 20

Campionati mondiali di scacchi under 20 open e femminile dall'11 al 23 ottobre al Palmasera Resort di Gala Gonone.

Il campionato, organizzato da UniChess in collaborazione con Emmedi Sport ASD insieme alla Federazione scacchistica italiana e alla Federazione scacchistica internazionale, sarà anche un'occasione di promozione turistica dell'isola.

Le nazioni partecipanti saranno 57; 200 i giocatori, 80 gli allenatori. Gli azzurri schiereranno ventuno scacchisti. Occhi puntati su Francesco Sonis, oristanese di 20 anni. Nel suo curriculum può vantare il titolo di campione europeo under 16, bronzo al campionato mondiale under 18 online del 2020 e dal settembre 2018 è nella top 100 mondiale dei giocatori juniores.

"La Sardegna ancora una volta ospita un mondiale di scacchi.

L'intero movimento scacchistico non smette di avere motivi d'orgoglio dopo aver laureato Francesco Sonis. L'anno prossimo avrà una squadra che si contenderà lo scudetto italiano, a fine anno invece ospiterà i campionati italiani assoluti", ha detto Danilo Mallò, presidente del Comitato regionale di scacchi, durante la conferenza stampa.

Regione Sardegna soddisfatta. "Prosegue il cartellone di eventi sportivi internazionali - ha evidenziato l'assessore del Turismo Gianni Chessa - per la promozione turistica della Sardegna con un evento scacchistico di livello mondiale, che, grazie alla diretta streaming, porterà l'isola nelle case degli appassionati, in particolare nei paesi asiatici che hanno un'importante tradizione nella disciplina".