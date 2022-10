Lirico Cagliari: grande attesa per Manon Lescaut di Puccini

Cresce l'attesa a Cagliari per Manon Lescaut. Il capolavoro giovanile di Puccini va in scena dal 7 al 15 ottobre, sette le recite, al Teatro Lirico, quinto titolo della Stagione lirica e di balletto 2022. L' ultima rappresentazione nel capoluogo risale a 15 anni fa.

L'allestimento è del Teatro del Giglio di Lucca, dove è andato in scena nel gennaio di quest'anno, in coproduzione con altri teatri. La regia è di Aldo Tarabella, scene di Giuliano Spinelli, costumi di Rosanna Monti, luci di Marco Minghetti, coreografia di Luigia Frattaroli.

Sul podio a dirigere Coro e orchestra del Lirico, Gianluca Marcianò al suo debutto a Cagliari. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Terza opera del grande compositore di Lucca, si ispira al romanzo dell'abate Prévost "Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut". Seduzione, tormento, passione si intrecciano in questa infelice storia di due giovani amanti. "Puccini nonostante il successo della prima, continuò a rielaborare la partitura, per trent'anni, fino alla fine della vita. Nelle diverse otto versioni non comparve il nome del librettista, perché in troppi vi avevano lavorato, e così l'editore Ricordi preferì pubblicare il testo dell'opera anonimo", aveva rimarcato la musicologa Carla Moreni nella sua presentazione dell'opera nel foyer del Lirico.

La prima nel 1893 al Regio di Torino, alla presenza del compositore, ottenne un clamoroso successo. Nel cast si alternano Maria Teresa Leva, al suo debutto nel ruolo e Tiziana Caruso (Manon Lescaut); Darìo Solari/Filippo Polinelli (Lescaut); Leonardo Caìmi /Mikheil Sheshaberidze (Il Cavaliere Renato Des Grieux); Petar Naydenov /Matteo Peirone (Geronte di Ravoir); Giuseppe Infantino (Edmondo); Alessandro Frabotta (L'Oste/Un Comandante di marina); Mauro Secci (Il Maestro di ballo/Un Lampionaio); Sonia Fortunato (Un Musico); Guerino Pelaccia (Un Sergente degli arcieri).