"Duetti barocchi" animano il MusicAlFoyer

Il foyer del Lirico di Cagliari accoglie il 13/o appuntamento con la rassegna di musica da camera. Martedì 4 ottobre alle 20.30, è la volta dei "Duetti barocchi", per MusicAlFoyer. Il concerto cameristico vocale-strumentale è interpretato da Beatrice Murtas (soprano); Roberto Castellani, Lucio Filippo Casti, Sara Scalabrelli (violini); Salvatore Rea (viola); Vladimiro Atzeni (violoncello); Sandro Fontoni (contrabbasso); Luigi Corrias (tromba); Francesca Pittau (organo).

Si parte con Concerto in Re maggiore per tromba, archi e basso continuo di Giuseppe Torelli. La serata prosegue con Georg Friedrich Händel, da Giulio Cesare in Egitto HWV 17: aria V'adoro pupille. Poi ancora la Sinfonia n. 3 in Sol maggiore per archi e basso continuo RV 149 di Antonio Vivaldi; da Samson HWV 57: aria Let the Bright Seraphim Georg Friedrich Händel. Sarà poi proposto il Concerto in Sol minore per archi e basso continuo RV 157 di Antonio Vivaldi. Finale con la Cantata "Jauchzet Gott in allen Landen" BWV 51, per soprano, tromba, archi e basso continuo di Johann Sebastian Bach.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo.