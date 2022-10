Al via campagna di sensibilizzazione su disprassia oculare

La disprassia oculare e di sguardo è la difficoltà nel programmare e organizzare i movimenti volontari e sinergici dei due occhi con l'impossibilità a dirigere l'attenzione visiva sugli stimoli di interesse. E' un disturbo dell'età evolutiva e ha riflessi sul movimento, la coordinazione e l'attenzione, le capacità cognitive, il linguaggio e il lavoro scolastico. Per conoscere meglio la disprassia e capire come affrontarla, l'associazione "Per Piccoli Passi" Sardegna ha avviato una campagna di sensibilizzazione, patrocinata dalla Regione, con la diffusione di materiale informativo e un ciclo di convegni "La disprassia oculare e di sguardo, nuove frontiere e metodologie innovative per valutazione, trattamento e potenziamento percettivo, cognitivo e motorio".

Si parte martedì 4 ottobre a Tempio Pausania. L'appuntamento è alle 16.30 nella Palazzina Comando del Comune, in via Sacro Cuore: dopo i saluti del sindaco Giovanni Antonio Giuseppe Addis e della vicesindaca e assessora ai Servizi Sociali Paola Aisoni, ci saranno gli interventi di Elena Spigno, presidente di "Per Piccoli Passi" Sardegna, sul tema "Esperienza associativa e potenziamento multisistemico", mentre l'optometrista Andrea Cagno parlerà di "L'occhio, la visione e l'apprendimento motorio"; moderano le relazioni Antonella Sanna, terapista della neuro e psicomotricità e Laura Orecchioni, logopedista.

Gli stessi interventi saranno al centro del convegno giovedì 6 ottobre a Macomer alle 16.30 nella Biblioteca comunale, modera la vice sindaca e assessora alle Politiche sociali Rossana Ledda; e lunedì 10 ottobre ad Arzachena sempre alle 16.30, nell'Auditorium di viale Paolo Dettori. L'appuntamento di Nuoro si snoderà attraverso tutta la giornata di sabato 8 ottobre dalle 9 nell'Auditorium Giovanni Lilliu del Museo Etnografico Sardo in via Antonio Mereu 56: dopo l'introduzione affidata a Mario Nieddu, assessore alla Sanità, Monja Tait, psicologa e psicoterapeuta parlerà della disprassia e dei disturbi dell'età evolutiva, mentre Simone Gori, professore associato di psicologia generale, interverrà sulle neuroscienze della visione. Gli interventi, moderati dall'assessora al Benessere delle persone e della comunità Fausta Moroni, riprenderanno alle 15 con le relazioni di Andrea Cagno ed Elena Spigno. La partecipazione ai quattro eventi è gratuita ma è consigliata la prenotazione su www.perpiccolipassi.it