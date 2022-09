Studenti in fila per donare il sangue

(ANSA) - SASSARI, 30 SET - Grande partecipazione degli studenti dell'Istituto tecnico "Salvator Ruju" alla raccolta sangue organizzata nei giorni scorsi davanti alla scuola di via Porcellana dall'Avis, dall'Admo e dal centro trasfusionale dell'Aou di Sassari. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo all'appello lanciato dalle associazioni e dall'Azienda ospedaliero universitaria con il progetto "A scuola con l'Avis", un'iniziativa di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali ematopoietiche. In una mattina le due autoemoteche hanno raccolto 23 sacche di sangue e numerose iscrizioni al registro dei donatori di midollo osseo. Medici e infermieri hanno spiegato ai ragazzi che con la donazione non si hanno effetti collaterali e anzi si ottengono dei benefici perché favorisce la riproduzione dei globuli rossi.

Giovani diciottenni frequentanti le quarte e le quinte classi dopo la visita in cui il medico ha misurato loro l'emoglobina e la pressione, hanno dimostrato sensibilità e coscienza civica.

"Ho deciso di donare per il bene degli altri e lo faccio volentieri e sto pensando anche di iscrivermi al registro dei donatori di midollo osseo", ha dichiarato Angelo, uno studente dell'Istituto.

"È stata una giornata importante e la partecipazione attiva dei ragazzi che sono qui per donare il sangue e iscriversi al registro, dimostra quanto siano importanti i momenti di formazione e di sensibilizzazione che facciamo nelle scuole", ha affermato Viviana Cotza, dirigente medico del servizio trasfusionale e presidente dell'Admo. "Il midollo osseo, come il sangue, è un emocomponente che può essere solo donato e non può essere prodotto artificialmente. Le possibilità di trovare un donatore compatibile sono molto basse è quindi importante parlare con i ragazzi e spiegare loro che non ci sono controindicazioni alla donazione e che iscrivendosi al registro si diventa potenziali donatori". (ANSA).