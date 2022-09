Covid: 513 nuovi casi e due morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 SET - In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 513 nuovi casi di positività al Covid (+ 19), di cui 473 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3426 tamponi per un tasso di positività del 14,9%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 3 (-3), quelli in area medica 52 (-8). I casi di isolamento domiciliare sono 4482 (+220).

Si registra il decesso di due uomini di 66 e 78 anni, entrambi residenti in provincia di Sassari. (ANSA).