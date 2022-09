Quartu, progetto "Touch and go" per promuovere lo sport

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 28 SET - Una piattaforma digitale tecnologica che, con un sito web e un monitor touch screen all'interno della Cittadella di Sa Forada, dia informazioni utili a chi vuole fare sport. Magari spiegando che iniziare a praticare qualche disciplina e tenersi in forma è più facile di quello che si crede. Il progetto chiamato "Touch and go" proposto dal Comune di Quartu è stato ammesso alla seconda fase di valutazione nell'ambito del premio "Anci Innovazione e Sviluppo- Next Generation" promosso da Anci Piemonte.

L'idea, spiega il Municipio di via Porcu, è quella di creare una piattaforma virtuale in grado di "connettere" il mondo dello sport a fasce di popolazione di tutte le età attraverso la creazione di una vera e propria community sportiva. Entro il 15 ottobre una commissione esaminatrice passerà alla valutazione delle domande. In campo 325 progetti candidati e 458 enti. Tra i servizi anche informazioni nutrizionali rivolte agli atleti, compresi eventuali contenuti creati con la collaborazione di atleti locali, coach e figure di spicco in ambito sportivo. E ancora: tutorial su attività sportive da praticare all'interno della Cittadella con video, immagini, infografiche, analisi su performance sportive (calorie bruciate, ritmo cardiaco) (ANSA).