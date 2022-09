Incendi: rogo vicino a statale Sardegna, arrivano 2 Canadair

Due Canadair decollati dalla base di Olbia, a cui si è poi aggiunto un elicottero del Corpo Forestale di Lanusei, hanno avuto la meglio sull'incendio divampato intorno alle 9.30 in località San Giacomo a Siniscola e partito a bordo della statale 131 Dcn che porta da Nuoro a Olbia.

Le fiamme, spinte dalle forti raffiche di vento, sono state spente dall'intervento massiccio dei mezzi in volo e l'incendio è ora in fase di bonifica. Secondo una prima stima degli uomini del Corpo Forestale solo pochi ettari sarebbero andati in fumo. A preoccupare è stato invece il maestrale che ha impedito il decollo degli elicotteri delle basi di Farcana e Alà dei sardi.

Tra i mezzi leggeri della flotta regionale solo l'elicottero di Lanusei è potuto alzarsi in volo. L'intensità del vento di ponente ha messo in serie difficoltà anche l'attività delle squadre a terra del Corpo forestale.