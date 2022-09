Basket: Dinamo debutta in SuperCoppa con le nuove maglie

Nuova stagione e nuove maglie per la Dinamo di coach Bucchi. Stasera alle ore 18 al PalaLeonessa di Brescia i biancoblu debuttano nella SuperCoppa Italiana affrontando in semifinale Tortona, sfida che i sassaresi giocheranno indossando la nuova divisa che li accompagnerà per tutto il campionato di Lega Basket LBA.

La maglia parte da un design innovativo, nato dalla collaborazione tra l'ufficio marketing e comunicazione biancoblu e l'ultradecennale sponsor tecnico Eye Sport. Tornano gli inserti color ciano, leit motiv della collezione 2022-23, a rappresentare l'inconfondibile cielo e mare della Sardegna. Nel retro della canotta i numeri di maglia sono racchiusi in una stilizzazione dei quasi duemila chilometri di coste sarde, mentre nella parte alta del pantaloncino, lateralmente, c'è lo stemma dell'albero deradicato di Arborea a confermare il legame indissolubile tra la Dinamo e la sua terra, richiamato nella parte posteriore dalla presenza dai loghi Sardegna e sardegnaturismo.it.

Nella maglia sono inseriti tutti i marchi commerciali degli sponsor in una composizione sublimata dalla presenza del Gigante di Mont'e Prama, dal 2015 simbolo dei giocatori biancoblu.