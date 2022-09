Ubriaco, incendia due auto parcheggiate fuori dal ristorante

In preda ai fumi dell'alcol ha incendiato le auto di due clienti di un ristorante di Dolianova.

Un 40enne residente a Maracalagonis, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per incendio doloso.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari grazie al racconto di alcuni testimoni, ha dato alle fiamme una Lancia Ypsilon di una 32enne di Cagliari e una Fiat 500 di una 26enne di Decimomannu. Il 40enne non ha fornito alcuna spiegazione sulle ragioni del gesto.