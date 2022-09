Maltempo: nubifragio nell'Oristanese, strade allagate

Un nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio su Terralba, nell'Oristanese. Per oltre trenta minuti sulla zona si è abbattuta incessantemente la pioggia che ha creato, come già accaduto pochi giorni fa, diversi disagi.

Alcune strade si sono allagate e gli scantinati si sono riempiti d'acqua. Al lavoro le quadre dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti.

Proprio oggi si terrà il Consiglio comunale e per l'occasione il gruppo di opposizione Insieme per Terralba ha presentato un'interpellanza per chiedere spiegazioni sui recenti allagamenti di giovedì 22 settembre. "I consiglieri dell'opposizione - si legge in una nota del gruppo - chiedono a gran voce soluzioni urgenti al problema e si domandano come mai i lavori eseguiti nelle zone interessate dai predetti interventi non siano stati sufficienti a drenare in maniera adeguata le cospicue precipitazioni. Il gruppo di opposizione rappresentando le istanze dei cittadini e delle attività commerciali interessate da quest'ultimo nubifragio, si interrogano su quali sarebbero state le conseguenze qualora le precipitazioni non si fossero attenuate dopo 20 minuti e quanto tempo ancora deve passare affinché la cittadinanza venga messa in sicurezza perché l'angoscia di quanto vissuto nel novembre del 2013 si ripresenta ad ogni temporale".