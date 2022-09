Elezioni: scritte anarchiche in cartelloni a Cagliari

Scritte di matrice anarchica sono comparse questa mattina in diverse zone di Cagliari: negli spazi riservati ai manifesti elettorali, in piazza Giovanni, davanti all'istituto Nautico in viale Diaz e sulle porte del quartier generale di Fratelli d'Italia in via Alghero.

Frasi come "Di alternanza si muore, Pd Assassini complici dei crimini israeliani", oppure "41 bis = tortura, Alfredo, Anna, Juan, liberi", scritta comparsa sulle pareti del Nautico, mentre sui cartelloni della sede di FdI a comparsa la A cerchiata e alcune frasi volgari.

Sul caso adesso indagano gli specialisti della Digos della Questura di Cagliari.