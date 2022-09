Elezioni: alle 12 in Sardegna affluenza al 15,5%, in calo

(ANSA) - CAGLIARI, 25 SET - Affluenza in calo in Sardegna alle elezioni politiche. Alle ore 12, nell'Isola ha votato il 15,5% degli aventi diritto, rispetto al 18,3 % delle precedenti elezioni.

In particolare, l'affluenza è stata del 17,5% nella città metropolitana di Cagliari, 15,6% in provincia di Sassari, 14% in provincia di Nuoro, 13,4% in provincia di Oristano e del 15% nel sud Sardegna.

Si vota solo oggi, sino alle 23. (ANSA).