Vela e Golf, il team monegasco vince a Porto Cervo

Si è conclusa oggi, con la vittoria del team dello Yacht Club de Monaco, la 16/a edizione del tradizionale Vela & Golf.

I cinque team partecipanti all'evento nella giornata di ieri si sono cimentati sul green del Pevero Golf Club nella competizione di golf mentre questa mattina sono scesi in acqua a bordo della flotta di J/70 dello YCCS, accompagnati da un vento leggero di Scirocco di intensità fino a 10 nodi.

La classifica combinata, ottenuta dalla somma dei punteggi nel golf e in regata, premia il team dello Yacht Club de Monaco (skipper Roberto Tamburelli). Al secondo posto in classifica, con solo un punto di distacco, il team dello Yacht Club Costa Smeralda (skipper Germano Scarpa) vincitore dell'evento nel 2021.

Una competizione amichevole, in linea con lo spirito della manifestazione, caratterizzata da un sano agonismo tra i partecipanti.

La conquista del primo posto è stata una battaglia tra il team dello Yacht Club de Monaco e quello dello YCCS. Nella gara del golf hanno concluso a pari punti, oggi nelle prime due prove in mare si sono alternati al vertice arrivando alla terza prova di giornata con gli stessi parziali, un primo e un secondo posto.

Il vincitore del Vela & Golf 2022 si è deciso così nell'ultima prova, con la vittoria dello Yacht Club de Monaco che ha tagliato per primo il traguardo. Al terzo posto si classifica il team del Pevero Golf Club (skipper Riccardo Venezian) grazie al primo posto nella competizione del golf.

I team in rappresentanza dello Yacht Club Punta Ala (skipper Alessandro Masini) e della Marina Militare (skipper Aurelio De Carolis) concludono rispettivamente al quarto e quinto posto.