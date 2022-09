In negozio Alghero decine di scarpe sportive contraffatte

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, nell'ambito delle attività di servizio coordinate dal Comando Provinciale di Sassari a contrasto del commercio illegale di prodotti, hanno individuato ai Alghero un negozio di articoli sportivi che poneva in vendita calzature contraffatte. In particolare, sono stati individuati, esposti in vetrina, diversi modelli di scarpe "Nike" offerti a prezzi di molto inferiori rispetto alla media di mercato, destando così il sospetto dei militari.

Il successivo controllo, effettuato con la collaborazione di un perito della stessa azienda produttrice, sia sulle scarpe che sulle loro confezioni, ha consentito di attestarne la falsificazione e di procedere così al sequestro delle stesse.

Nell'ambito dell'attività di servizio sono state sequestrate 43 paia di scarpe contraffatte recanti il marchio "Nike", unitamente alle rispettive confezioni.

Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura di Sassari.