Guardia di Finanza: festa per patrono e cammino di 117 km

È stata celebrata nella Basilica di Bonaria la messa per il santo patrono della Guardia di Finanza, San Matteo. La celebrazione eucaristica è stata officiata dal cardinale, Arrigo Miglio, erano presenti il comandante regionale delle Fiamme gialle, generale Gioacchino Angelolni, padre Giovannino Tolu, rettore della Basilica, i cappellani militari, autorità civili e militari.

"La ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza dal 1934, costituisce un momento di incontro e di ringraziamento delle 'fiamme gialle', rinnovando la richiesta a Dio affinché, come ricorda la preghiera del finanziere 'forti della tua fede, affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità d'intenti, offrendo alla Patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio'", fanno sapere dalla Gdf.

Le celebrazioni in onore del patrono in Sardegna si completeranno con il torneo di calcio e il pellegrinaggio "117 km con San Matteo: dal Monastero alla Basilica" che si terrà dal 26 al 29 settembre. Il cammino, suddiviso in tappe di circa 20 chilometri al giorno percorrerà i territori del Nord Sardegna, dal Monastero benedettino di San Pietro di Sorres alla Basilica di Saccargia, nei territori di Borutta, Torralba, Tiesi e Cheremule.