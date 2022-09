Corsa in rosa, Adm in campo contro la violenza di genere

"Anche quest'anno l'Agenzia delle accise dogane e monopoli partecipa alla Corsa in rosa per rinnovare il suo impegno a diffondere il messaggio contro la violenza sulle donne. Oltre a presentare nel proprio stand alcune delle attività di propria competenza a protezione della salute e sicurezza dei cittadini sono state illustrate le iniziative di Adm previste per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne il prossimo 25 novembre". Così il direttore territoriale Adm per la Sardegna, Roberto Chiara, presente a Sassari per l'undicesima edizione della "Corsa in Rosa", evento iniziato ieri, che si concluderà domenica, che prevede dibattiti, riflessioni, confronti per sensibilizzare sui temi dei diritti e per dire no alla violenza di genere.

L'Adm è presente all'evento con un proprio stand allestito al "Villaggio Corsa in Rosa" in Piazza d'Italia. Ieri e oggi i funzionari hanno illustrato le attività e gli obiettivi dell'Adm dalla lotta alla contraffazione, alla sicurezza dei prodotti e tutela del Made in Italy, solo per citarne alcuni. Nello stand è stata anche dedicato uno spazio al Laboratorio Chimico di Cagliari, dove gli esperti dell'Adm hanno mostrato, tra le altre cose, come si effettuano la classificazione e l'esame organolettico dell'olio extravergine di oliva, le analisi chimiche sul grano e sul vino ma anche quelle sui carburanti.