Brazilian Ju Jitsu,700 atleti da 42 Paesi in gara a Cagliari

Si annuncia come l'edizione dei grandi numeri, quella che consacra Cagliari e la Sardegna nel circuito mondiale del Brazilian Ju Jitsu. Per il settimo anno la BJJ Summer Week - organizzata dall'associazione S'Animu con il contributo dell'Assessorato regionale del Turismo e del Comune di Cagliari - porterà a Cagliari centinaia di sportivi, con accompagnatori e famiglie: sono oltre 700 (provenienti da 42 Paesi) gli iscritti alle gare che dal 18 al 25 settembre si svolgeranno al Palaboxe di via Rockefeller.

La manifestazione è stata presentata oggi dagli organizzatori, Emanuele Frongia e Daniele Pisu, con l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, e l'assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Andrea Floris.

L'appuntamento con il BJJ è un perfetto connubio tra sport e turismo. Lo scorso anno, nel pieno delle restrizioni per il Covid, sono arrivate quasi mille persone, tra atleti, familiari e organizzatori, per un giro di affari sul territorio di circa 800 mila euro. Quest'anno l'obiettivo è superare il milione di euro.

Tra le novità di quest'anno, c'è l'appuntamento con la 21/a edizione di Polaris, torneo di Jiu jitsu e grappling tra i più importanti al mondo, in programma il 24 settembre a Cagliari, all'interno della Summer Week. Quest'anno anche atleti sardi potranno essere selezionati per la manifestazione internazionale che vedrà la partecipazione di numerosi campioni , scelti tra i migliori professionisti ed emergenti del settore.

"Il Polaris - hanno spiegato Frongia e Pisu - è nato nel 2015 in Inghilterra e rappresenta da sempre un must del jiu jitsu professionistico e dei tornei invitational internazionali.

Questa competizione ha un regolamento specifico che valorizza la sottomissione come obiettivo massimo della lotta rispetto ai punti e ai vantaggi classici. Questo tipo di regole enfatizza la lotta dinamica e pregiudica le situazioni di stallo o di passività, regalando uno spettacolo senza precedenti a chi vi assiste".

L'evento di Polaris sarà ospitato all'Auditorium del Conservatorio "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari.