Covid: dopo 3 giorni senza vittime altri 4 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 06 SET - Si torna a morire di Covid in Sardegna. Dopo tre giorni senza decessi, si registrano infatti nelle ultime 24 ore 4 nuove vittime: due donne di 86 e 88 anni e un uomo di 83 residenti nella provincia di Oristano e un uomo di 65 residente nella provincia del Sud Sardegna.

Tornano a correre anche i contagi: i nuovi casi accertato sono 631 (+ 359), di cui 539 diagnosticati da antigenico) Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.897 tamponi con un tasso di positività che scende dal 23,4 al 16,1 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (- 1), quelli in area medica 84 (+ 1). In calo i casi di isolamento domiciliare, in tutto 8.651 (- 901).

(ANSA).