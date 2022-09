Egas:sindaco Calangianus Fabio Albieri confermato presidente

Fabio Albieri guiderà l'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna ancora per i prossimi tre anni. La sua nomina, avvenuta all'unanimità, è arrivata in occasione della seduta di insediamento del Comitato istituzionale d'ambito dell'Egas, rinnovato dopo le elezioni dello scorso 25 luglio. Sindaco di Calangianus al suo secondo mandato, Albieri, 47 anni, è stato eletto per la prima volta presidente dell'Egas nel luglio 2019. Stamattina è arrivata la riconferma.

"Essere riconfermati per un incarico così importante non è scontato e la fiducia che mi è stata accordata sia alle elezioni di luglio sia oggi mi riempie d'orgoglio e conferma la bontà del lavoro portato avanti in questi anni dal Comitato istituzionale d'Ambito uscente e dall'intera struttura dell'Egas per contribuire a migliorare il Servizio idrico integrato in Sardegna - sono le parole del presidente rieletto - Si tratta anche di una grande responsabilità: nel futuro ci aspettano sfide importanti, a partire dagli interventi finanziati con 50 milioni dal PNRR per migliorare le difficili situazioni dovute alle perdite nelle reti idriche passando per gli altri programmi di miglioramento delle reti fognarie e dei depuratori".

Il Comitato istituzionale d'Ambito è l'organo di governo dell'Egas. A esso spettano tutte le decisioni fondamentali riguardanti la vita dell'ente. E' formato da 10 sindaci in rappresentanza del territorio dell'isola (oltre ad Albieri ne fanno parte il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, quello di Nuoro, Andrea Soddu, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, l'assessora del comune di Porto Torres, Maria Bastiana Cocco, i sindaci di Gonnesa, Pietro Cocco, di Nuragus, Giovanni Daga, di Aggius, Nicola Muzzu, di Thiesi, Gianfranco Soletta, di Loceri, Gianfranco Lecca) e dall'assessore regionale agli Enti locali, Quirico Sanna, in rappresentanza della Regione.