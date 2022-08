Barca a vela in difficoltà davanti Budoni, skipper soccorso

Paura nella tarda mattinata di oggi per uno skipper 57enne della provincia di Milano, in difficoltà con la sua barca a vela a largo di Porto Ottiolu, sulla costa meridionale della Gallura. Sul posto è intervenuta la squadra di presidio dei Vigili del Fuoco "Spiagge Sicure", del Comune di Budoni, che ha provveduto al salvataggio dell'uomo e dell'imbarcazione.

E' stata la moglie del 57enne, che non si trovava in barca con il marito, a fare la segnalazione ai pompieri, intervenuti con un mezzo nautico ed una moto d'acqua. Una volta sceso al porto, l'uomo non ha avuto bisogno di cure mediche: era in buone condizioni fisiche.